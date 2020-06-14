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В России количество заболевших COVID-19 превысило 528 тысяч

В России количество заболевших COVID-19 превысило 528 тысяч
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
За сутки в РФ зарегистрировано 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 119 заболевших скончались.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,8 тыс. случаев, умерли за сутки 119, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8835 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3198 (36,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Всего в России зарегистрировано 528 тыс. 964 случаев коронавирусной инфекции, 6 тыс. 948 (за сутки - 119) умерших и 280 тыс. 50 выписанных (5 тыс. 409 - за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 241 тыс. 966. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

По сравнению с субботой немного увеличилось количество заболевших (было 8,7 тыс.) и умерших (было 114).

По данным штаба, в Москве за сутки выявлено 1 тыс. 477 новых случаев COVID-19, 50 человек из числа инфицированных скончались, 2 тыс. 133 - выздоровели. В субботу было больше случаев (1 тыс. 493), но меньше смертей (44).

Пандемия: в мире на COVID-19 заболело почти 8 млн человек

Как сообщает Роспотребнадзор, всего в стране было проведено 14,8 млн тестов, 306 тыс. за сутки, под меднаблюдением находятся 316 тыс. человек.

Суточный прирост уже 12 дней не превышает 9 тыс., оставаясь в рамках 8,4-8,9 тыс. Темп общего прироста также остается незначительным - на уровне 1,7%.

Еще 28 человек с коронавирусом умерло за сутки в Санкт-Петербурге, по три - в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Самарской, Челябинской, Архангельской, Нижегородской областях, по два - в Курской, Тульской, Ростовской, Ульяновской, Новосибирской, Белгородской областях, Краснодарском крае, по одному - в Мордовии, Ямало-Ненецком АО, Амурской, Воронежской, Кировской, Пензенской, Тюменской областях, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском АО.

Выявлено 717 случаев заболевания коронавирусом за сутки в Московской области, 256 - в Санкт-Петербурге, 254 - в Свердловской области, 229 - в Ханты-Мансийском АО, 219 - в Воронежской области, 215 - в Нижегородской области, 209 - в Иркутской области, 190 - в Тыве, 181 - в Коми, 167 - в Ростовской области, 166 - в Красноярском крае, 141 - в Челябинской области, 126 - в Саратовской области, 119 - в Ульяновской области, 114 - в Ямало-Ненецком АО, 110 - в Самарской области, 109 - в Архангельской области, по 108 в Волгоградской области, Новосибирской области. 107 - в Пермском крае, 105 - в Псковской области, еще в 62 регионах выявлено меньше 100 случаев заболевания.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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