Эпидемия коронавируса: в РФ за сутки обнаружили более 8 тысяч больных COVID-19

Общее количество случаев заражения возросло до 536484 человек.
Это следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
По его информации, за сутки больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве (+1359 человек), Подмосковье (+689), Петербурге (+252), Свердловской (+233), Воронежской (+220) и Нижегородской (+209) областях.
За минувшие сутки в России умерли 143 пациента с COVID-19; всего с начала распространения вируса умерли 7081 человек.
Выздоровел в целом 284021 человек (+4485 человек за прошедшие сутки).
По состоянию на утро 15 июня в мире зафиксировано 7990151 случаев коронавируса, в частности 435496 умерли и 4108052 выздоровели.