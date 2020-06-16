Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана
Верховная Рада проголосовала за создание нового госоргана
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность от 2,5 до 8 раз
Ученые выявили мутацию COVID-19, которая повышает его заразность
Шевченко вошел в команду легенд от Unicef
Шевченко вошел в команду легенд от Unicef
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП
Был в трауре: почему Михаил Ефремов напился в день ДТП

Эпидемия коронавируса: в РФ уже более 545 тыс инфицированных COVID-19

Эпидемия коронавируса: в РФ уже более 545 тыс инфицированных COVID-19
16:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 248, всего в России на данный момент 545 458 заразившихся.

Согласно данным, суточный рост составил 1,5% против 1,6% днем ранее. Новые 1 416 случаев выявлены в Москве, 694 — в Московской области, 319 — в Иркутской области, 234 — в Санкт-Петербурге и 231 — в Свердловской области. Симптомов нет у 2 580 (35,8%) новых заразившихся. В настоящее время болеют 243 868 человек в РФ.

Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, пишет федеральное агентство ТАСС.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 767 человек, общее число выздоровевших достигло 294 306 человек, сообщили в оперштабе.

Количество больных коронавирусом в Беларуси перевалило за 55 тысяч

Общее число выздоровевших составило 54% от общего числа случаев коронавируса в РФ. За сутки выписаны 2 874 человека в Москве, 918 — в Московской области, 234 — в Свердловской области, 232 — в Санкт-Петербурге и 209 — в Мордовии.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило в России 193, всего от инфекции умерли 7 284 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

За последние сутки умерли 54 человека в Санкт-Петербурге, 52 — в Москве, 12 — в Московской области, 10 — в Пермском крае, девять — в Дагестане, по четыре в Тульской, Ростовской и Свердловской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РФ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как распознать первые признаки шизофрении
02 То, что Вы заметите первым, раскроет лучшие качества Вашего характера
03 Продукты, которые повреждают печень
04 Супругу Зеленского госпитализировали с пневмонией
05 Тревожные привычки, за которыми скрываются психические расстройства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Новый нардеп принял присягу в Верховной Раде
Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский
Первый замсекретарь СНБО: кого назначил Зеленский
Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
Понижение спроса: в Украине подешевели молодые овощи
Фестиваль Linoleum 2020 пройдет онлайн
Фестиваль Linoleum 2020 пройдет онлайн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь