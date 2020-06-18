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Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали и доставили на допрос

Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали и доставили на допрос
Обновлено 14:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: belrynok.by
Банкира Виктора Бабарико, который считается основным конкурентом президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах главы государства, задержали и доставили на допрос. Бабарико и его сына допрашивают по делу о неуплате налогов.

Как передает канал "Дождь", Бабарико и его сына допрашивают в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов в "Белгазпромбанке", который он возглавлял на протяжении 20 лет.

В доме Бабарико под Минском проходит обыск. Известно, что Бабарико покинул пост главы банка ради предвыборной кампании. Уже после того, как он объявил о намерении баллотироваться, комитет госконтроля Беларуси завел уголовное дело. По версии следствия, на базе банка создали преступную группу, которая выводила деньги за рубеж.

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Виктор Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка в мае. Он возглавлял его 20 лет. Дело о неуплате налогов открыли после объявления Бабарико намерений участвовать в выборах.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Выборы в Беларуси, Виктор Бабарико.

Автор:

Телеграф
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