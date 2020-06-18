Конкурента Лукашенко на президентских выборах задержали и доставили на допрос

Банкира Виктора Бабарико, который считается основным конкурентом президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах главы государства, задержали и доставили на допрос. Бабарико и его сына допрашивают по делу о неуплате налогов.

Как передает канал "Дождь", Бабарико и его сына допрашивают в департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов в "Белгазпромбанке", который он возглавлял на протяжении 20 лет.

В доме Бабарико под Минском проходит обыск. Известно, что Бабарико покинул пост главы банка ради предвыборной кампании. Уже после того, как он объявил о намерении баллотироваться, комитет госконтроля Беларуси завел уголовное дело. По версии следствия, на базе банка создали преступную группу, которая выводила деньги за рубеж.

Виктор Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка в мае. Он возглавлял его 20 лет. Дело о неуплате налогов открыли после объявления Бабарико намерений участвовать в выборах.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.