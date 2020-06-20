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Кремль о Донбассе и минских соглашениях: Ситуация потенциально очень опасная

Кремль о Донбассе и минских соглашениях: Ситуация потенциально очень опасная
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает "потенциально опасной" ситуацию с урегулированием конфликта на Донбассе, обеспокоен высказываниями из Киева о необходимости корректировки минских соглашений. Об этом сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", - сказал Песков. 

Как подчеркнул представитель Кремля, "не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

"И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", - сказал Песков.

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Он отметил, что "работает контактная группа, достаточно активно, пытается нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет".

"Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто", - сказал Песков.

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Все по теме:

Россия, Донбасс, Дмитрий Песков, Минские соглашения.

Автор:

Телеграф
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