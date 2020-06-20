Парад в Москве: лидеры Армении, Азербайджана и Японии отказались ехать в РФ

Премьер-министры Армении, Японии и президент Азербайджана не приедут на Парад победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает DW.

"Премьер-министры Армении, Японии и президент Азербайджана отказались от участия в Параде победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом. ВОЗ критически относится к планам Кремля", - говорится в сообщении.

Напомним, что парад победы состоится в Москве 24 июня.

"Как вы знаете, я с большим удовольствием принял ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит", - написал в письме Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Между тем советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ тоже отказался приехать на парад из-за ситуации с угрозой распространения коронавируса. Также накануне об отказе от участия в Параде победы сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, власть как минимум 10 крупных городов России решила не проводить 24 июня парад в честь 75-летия победы над нацизмом из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса SARS-CoV-2.