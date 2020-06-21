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"Работать надо, а не преемников искать": Путин поделился мыслями о следующем президентском сроке

"Работать надо, а не преемников искать": Путин поделился мыслями о следующем президентском сроке
17:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер
Глава российского государства Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я не исключаю возможности этого", - сказал он, пояснив, что его переизбрание возможно только при условии принятия поправок в Конституцию РФ.

При этом Путин заявил, что он "для себя еще ничего не решил", и "там видно будет".

Говоря о планируемом изменении статьи 81 Конституции РФ, позволяющем ему вновь участвовать в выборах, Путин заявил, что "если этого не будет, года через два - а я знаю это по собственному опыту - вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников".

"Работать надо, а не преемников искать", - считает президент РФ.

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Обнуление президентских сроков входит в число поправок в Конституцию, которые Госдума одобрила 11 марта. Конституционный суд России также одобрил нововведения. Путин заявил, что они будут считаться принятыми после всероссийского голосования. Оно должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля.

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Россия, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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