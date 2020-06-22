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Коронавирус в РФ: инфицированных COVID-19 уже более 590 тыс

Коронавирус в РФ: инфицированных COVID-19 уже более 590 тыс
15:00 Сегодня Телеграф Укринформ
В России за минувшие сутки зафиксировано 7 586 новых инфицированных коронавирусом.

Общее количество случаев заражения составляет 591 465.

Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Из российских регионов более всего новых случаев заболевания за сутки выявлено в Москве (+1068 человек), Московской области (+506), Ханты-Мансийском автономном округе (+295), Нижегородской области (+219), Петербурге (+217), Воронежской (+199), Свердловской (+197) и Иркутской (+194) областях.

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За минувшие сутки в РФ от COVID-19 умерло 95 пациентов, общее количество умерших за время эпидемии возросло до 8196 человек. Выздоровели за субботу 4705 человек, всего – 343 847.

На этом неделе, 24 июня, в России пройдет парад Победы в Москве на Красной площади, а также в ряде российских городов. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков подтвердил, что российские ветераны, которые будут присутствовать на параде, помещены на карантин. Это было сделано в рамках мер по защите президента РФ от коронавируса.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 9 064 745 случаев коронавируса, в том числе 470 981 летальный, выздоровели 4 849 111 человек.

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РФ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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