На антарктической станции РФ произошел масштабный пожар

Крупный пожар произошел на российской станции "Мирный" в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий.

"21 июня в 20:40 станционного времени (16:40 мск) на антарктической станции "Мирный" произошло мгновенное возгорание в метеокабинете "Дома радио". Жертв и пострадавших нет. Несмотря на принятые меры по борьбе с огнем, "Дом радио" сгорел полностью. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория Физического института Академии наук (ФИАН) программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологицеская лаборатория и радиорубка", - говорится в сообщении.

Об этом пишет на своем сайте Арктический и Антарктический научно-исследовательский института (ААНИИ).

Уточняется, что из-за ураганного ветра 20-25 м/с огонь перекинулся на кают-компанию, но "её удалось отстоять". Личный состав был эвакуирован через торцевой противопожарный выход.

В настоящий момент связь со станцией установлена. Ведется работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин пожара. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений.

Одним из наиболее известных подобных инцидентов на советских и российских станциях в Антарктике был пожар в 1982 году на станции "Восток", расположенной в глубине континента, где минимальная температура достигает минус 88 градусов. Тогда погиб один полярник, оказались уничтожены электрогенераторы и ученым пришлось провести зимовку без света и связи.