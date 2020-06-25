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В России за сутки - более 7 тысяч больных коронавирусом

В России за сутки - более 7 тысяч больных коронавирусом
Обновлено 11:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
За последние сутки в России зарегистрировано 7113 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Накануне прирост составил 7176 человек. Общее число заболевших достигло 613 994.

За сутки в РФ выявлено 7,1 тыс. заболевших коронавирусом, при этом с уменьшением количества выявляемых случаев снижается и количество бессимптомных, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7113 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2278 (32,0%) без клинических проявлений. Распределение по субъектам: Москва - 885", - говорится в сообщении оперштаба в четверг.

Всего в РФ зарегистрировано 613994 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста - в Чукотском, Ненецком АО, Севастополе (по 0%), Москве (0,4%), Чечне (0,5%).

25 мая, когда количество выявленных случаев составляло 8,9 тыс., количество бессимптомных составляло 41%. 7 мая, когда было 11,2 тыс. заболевших, количество бессимптомных составляло 48,7%.

Количество новых случаев по России также продолжает снижаться: в среду их было 7176, во вторник - 7,4 тыс., в понедельник - 7,6 тыс., в воскресенье - 7,7 тыс.

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За последние сутки подтверждено 92 летальных случая, из них в Петербурге - 19, Москве - 12 (Петербург в пятый раз оказывается впереди). За весь период по России умерло 8 605 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6342 человека, из них больше всего - в Московской области - 1414, за ней следует Москва с 926 выписанными. За весь период выписано по выздоровлению по России 375164 человек.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 18,1 млн тестов на коронавирус, из них 311 тыс. - за последние сутки, под меднаблюдением остается 307 тыс. человек.

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Москва, Россия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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