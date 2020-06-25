Пандемия: число инфицированных перевалило за 9,4 миллиона

По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 482 128 человек. В свою очередь, выздоровели 4 721 594 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 9 405 800 человек инфицированы.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 380 452), Бразилия (1 188 631), Россия (606 043), Индия (456 183), Великобритания (308 336), Перу (264 689), Чили (254 416) Испания (247 086), Италия (239 410), Иран (212 501), Франция (197 885), Мексика (196 847) и Германия (192 871).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США — 121 969 человек, Бразилии — 53 830, Великобритании — 43 165, в Италии — 34 644, Франции — 29 734, Испании — 28 327 и Мексике — 24 324. В Китае в целом — 4 640.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 39 014 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1051 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.