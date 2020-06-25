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Карантин: за неделю полицейские выявили почти 1,7 тысяч нарушений при перевозке людей

Карантин: за неделю полицейские выявили почти 1,7 тысяч нарушений при перевозке людей
Обновлено 06:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
За период с 15 по 23 июня правоохранители проверили почти 7 тыс. транспортных средств и составили 119 админматериалов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"За период проведения комплекса профилактических мероприятий, с 15.06. по 23.06.2020 года, патрульные полицейские совместно с сотрудниками Укртрансбезопасности проверили 6808 транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров, и обнаружили более 1692 факты нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок", — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные полицейские составили 119 материалов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Как сообщалось ранее, с 12 марта по 22 июня в Украине обнаружили 13407 административных нарушений карантина.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской области — 2358.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Нацполиция, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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