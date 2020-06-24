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Нацполиция: В Украине обнаружили уже более 13 тыс административных нарушений карантина

Нацполиция: В Украине обнаружили уже более 13 тыс административных нарушений карантина
17:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter
С 12 марта по 22 июня в Украине обнаружили 13407 административных нарушений карантина людей.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской области — 2358. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"Посылаем... имеющуюся информацию о количестве выявленных административных правонарушений и лиц, их совершивших, суммы наложенных и уплаченных штрафов в соответствии со статьей 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях с 12 марта по 22 июня 2020 года", — говорится в ответе на запрос.

Указано, что всего в Украине за время карантина обнаружено 13407 административных нарушений карантина людей. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской области — 2358, на втором месте — Харьковская область — 1822, а на третьем — Киев — 1374 нарушения.

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Отмечается, что наименьшее количество нарушений обнаружили в Николаевской области — 91.

Также сообщается, что в Днепропетровской области установили 2293 нарушителя карантина, в Харьковской — 1816, а в Киеве — 1355. Всего установлены личности 13129 нарушителей карантина.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Также напомним, в Украине выявлено 703 нарушения карантина в общественном транспорте на почти 2 млн грн.

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Украина, Нацполиция, ГУНП.

Автор:

Телеграф
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