КГЦЗ: В Украине с июля возрастет уровень максимальной помощи по безработице

С 1 июля в Украине увеличится прожиточный минимум.

От его размера зависит социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице. Об этом сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч, передает отдел информационной работы Киевского городского центра занятости.

"Сегодня прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных лиц 2102 грн, а с 1 июля вырастет до 2197 грн. Это значит, что те, кто получает максимальную помощь по безработице (которая рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать сейчас четыре прожиточных минимума, то есть 8408 грн), с 1 июля будут получать больше - 8788 грн в месяц", - отметил глава КГЦЗ.

Сообщается, что в то же время размер минимальной помощи по безработице останется без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.

По данным Киевского городского центра занятости, на 23 июня пособие по безработице в столице получали более 20 тысяч безработных. Среди них минимальное, в размере 1000 гривен - 3400 безработных, а максимальную помощь по безработице - более 5900 человек.

Как сообщалось, правительство на заседании 10 июня выделило почти 3 млрд грн дополнительной помощи по безработице на безвозвратной основе.