Мендель: Официально двухнедельный карантин Зеленского заканчивается в пятницу

На самоизоляцию главу государства отправили после обнаруженного у его жены Елены Зеленской COVID-19, из-за чего ее госпитализировали.

Двухнедельный карантин у президента Владимира Зеленского официально завершается в пятницу, 26 июня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

На самоизоляцию главу государства отправили после обнаруженного у его жены Елены Зеленской COVID-19, из-за чего ее госпитализировали.

С тех пор Зеленский проводил все встречи в "особом режиме". Впрочем, сегодня президент вышел к шахтерам, которые митинговали под зданием ОП, требуя выплаты задолженности по зарплате.

"Все тесты показали отрицательный результат. Президент чувствует себя хорошо", – отметила Мендель.

Как сообщалось, судья не смог должным образом уведомить президента Владимира Зеленского про дату и время заседания по иску мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.