ГБР снова вызывает Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований вызвало на допрос в качестве подозреваемого пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на 30 июня во деле по факту возможного захвата государственной власти и невыполнения решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Государственное бюро расследований (ГБР) вызывает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого, сообщает пресс-служба ГБР.

"Сообщение о вызове. В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 года в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000753", - говорится в сообщении ГБР на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что явка подозреваемого по адресу г.Киев, ул. Симона Петлюры, д.15 обязательна.

Как сообщалось, в конце мая 2019 года бывший заместитель главы администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР начало расследование факта захвата пятым президентом Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП.

Портнов опубликовал скан-копию официального ответа ГБР на его имя от 28 мая следующего содержания: "Сообщаем, что по результатам рассмотрения Вашего обращения в Единый реестр досудебных расследований 28.05.2019 внесены ведомости по №№62019000000000753, 62019000000000754 о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 УК Украины".

Так, в тексте уголовного производства №62019000000000753 говорится, что от Портнова поступило заявление о возможном совершением Порошенко и другими лицами "захвата государственной власти, что проявилось в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия, в период марта-мая 2019 года".

10 сентября 2019 года адвокат Порошенко Игорь Головань обнародовал показания своего клиента в уголовном производстве по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

В опубликованном тексте собственноручных показаний Порошенко речь идет об уголовном производстве №62019000000000753, зарегистрированном по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия (по ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.