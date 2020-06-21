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Порошенко о расследованиях против него: Попытка использовать государственную машину против политического оппонента

Порошенко о расследованиях против него: Попытка использовать государственную машину против политического оппонента
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства, сообщил сам Петр Порошенко.

"Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования", - сказал Порошенко в интервью одного из самых влиятельных политических обозревателей США Фарида Закарии на телеканале CNN.

"Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", - сказал политик.

Также ведущий Закария во время интервью выразил сожаление Порошенко в связи со смертью отца.

Политические преследования: Порошенко отреагировал на сообщение о подозрении

Как сообщалось ранее, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Дело Порошенко: в Европарламенте обещают "внимательно следить" за развитием событий

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора

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Петр Порошенко, ГБР, ОГП.

Автор:

Телеграф
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