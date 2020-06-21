Порошенко о расследованиях против него: Попытка использовать государственную машину против политического оппонента

Международные партнеры призывают власти Украины прекратить политические преследования против пятого президента, поскольку эти дела имеют целью разрушить усилия пяти лет президентства Порошенко, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности украинского государства, сообщил сам Петр Порошенко.

"Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования", - сказал Порошенко в интервью одного из самых влиятельных политических обозревателей США Фарида Закарии на телеканале CNN.

"Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", - сказал политик.

Также ведущий Закария во время интервью выразил сожаление Порошенко в связи со смертью отца.

Как сообщалось ранее, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.

Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора