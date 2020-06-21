Порошенко о расследованиях против него: Попытка использовать государственную машину против политического оппонента

"Эти расследования касаются моих действий как президента по защите суверенитета Украины, территориальной целостности и независимости. И я хочу поблагодарить наших партнеров, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Германию, Канаду и многие другие страны, которые прислали жесткое предупреждение украинской власти остановить эти политически мотивированные преследования", - сказал Порошенко в интервью одного из самых влиятельных политических обозревателей США Фарида Закарии на телеканале CNN.
"Потому что это все - борьба против всех пяти лет моего президентства, против демократии, против верховенства права. Это попытка использовать государственную машину против политического оппонента", - сказал политик.
Также ведущий Закария во время интервью выразил сожаление Порошенко в связи со смертью отца.
Как сообщалось ранее, 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора