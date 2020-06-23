Кабмин отстранил от должности заместителя главы МИД Божка

Кабинет министров Украины отстранил Егора Божко от исполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел. Об этом говорится в распоряжении правительства №706 от 19 июня.

"Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божко Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - сказано в документе.

Напомним, 19 июня Егор Божок написал заявление об отстранении его от должности заместителя министра иностранных дел Украины.

Так, Божок опубликовал фото заявления в котором отмечает, что в связи с тем, что генеральной прокуратурой решено продолжить следствие по внесенному в ЕРДР производстве по подозрению в расследовании сложившейся ситуации, он просит отстранить себя от выполнения полномочий из должности заместителя министра иностранных дел Украины.

Напомним, замминистру МИДа сообщили о подозрении в деле пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось, в ГБР заявили, что сообщено о подозрении пятому президенту Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова во время брифинга заявила, что подписала подозрение Порошенко о превышении полномочий в деле о назначении на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.