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В Беларуси - полтысячи новых случаев COVID-19

В Беларуси - полтысячи новых случаев COVID-19
18:20 Сегодня Телеграф Укринформ
В Беларуси подтвердили уже более 60 тысяч случаев коронавируса COVID-19.

В Беларуси зарегистрировано 60 382 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"(В Беларуси - ред.) зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки выявлено 437 новых случаев.

В России за сутки - более 7 тысяч больных коронавирусом

По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 367 пациентов, выздоровели 41 448 человек.

По данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 9 560 947, из них 485 625 летальных, выздоровели 5 200 735 человек.

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Все по теме:

Беларусь, Вирус, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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