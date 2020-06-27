В РФ за сутки обнаружили 6852 случая COVID-19, всего - более 625 тысяч

В России за сутки обнаружили 6852 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии заболело 627 646 человек.

"За последние сутки в России выявлено больных коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью - ред.) COVID-19 - 6852 в 85 регионах, из них 2058 случаев (30,0%) - активно у контактных лиц, без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава России "Стопкоронавирус.рф".

Отмечается, что всего в стране выявлено 627 646 больных в 85 регионах.

"За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 9200 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 393 352 человек", - добавляется в сообщении.

Также за сутки зафиксировано 188 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умерли 8969 человек.

Как сообщалось, в Украине на 8:45 27 июня зафиксировано уже более 42 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - еще 948 новых больных.