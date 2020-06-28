Пандемия коронавируса: в РФ за сутки от COVID-19 скончались более 9 тыс человек

За сутки в Российской Федерации зафиксировано 6 784 новых случая заражения коронавирусом, общее их число достигло 633 563. За прошедший день умерли 102 пациента, всего с начала эпидемии – 9 060 человек. Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Из российских регионов более всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (717 человек), Подмосковье (325), Ханты-Мансийском автономном округе (285), Иркутской (232) и Нижегородской (222) областях.

За прошедшие сутки выздоровели 5 733 человека, всего с начала эпидемии - 398 436.

Как сообщалось, 24 июня в России прошел парад Победы на Красной площади в Москве, а также ряде других городов.

Кроме того, 25 июня в РФ началось голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, которое продлится до 1 июля.

Российские аналитики отмечали, что за некоторое время до этого статистика по коронавирусу в стране стала резко улучшаться.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 10 104 520 случаев коронавируса, включая 501 682 летальных, выздоровели 5 477 042 человека.