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Воскресенье, 28.06.2020

Тряхнул стариной: Лукашенко "зажег" на выпускном в Минске (Видео)

Вчера в Минске состоялся Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования, в котором принял участие Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание "Белновости". Как сообщается, после торжественной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке. Как оказалось, президент остался на балу и станцевал с молодежью под песни белорусских и зарубежных исполнителей. На опубликованном видео можно увидеть, как Александр Лукашенко танцует с выпускниками под песню Таисии Повалий.
УНИАН
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