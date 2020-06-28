Тряхнул стариной: Лукашенко "зажег" на выпускном в Минске (Видео)

Вчера в Минске состоялся Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования, в котором принял участие Александр Лукашенко. Об этом сообщает издание "Белновости". Как сообщается, после торжественной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке. Как оказалось, президент остался на балу и станцевал с молодежью под песни белорусских и зарубежных исполнителей. На опубликованном видео можно увидеть, как Александр Лукашенко танцует с выпускниками под песню Таисии Повалий.