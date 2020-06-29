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В РФ опровергли утечку радиации из своих АЭС, зафиксированную в Скандинавии

В РФ опровергли утечку радиации из своих АЭС, зафиксированную в Скандинавии
13:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: gdefon.com
Россия заявила, что ее атомные электростанции работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме, после сообщений об утечках радиоактивных веществ, зафиксированных над Скандинавией. Об этом сообщили в концерне "Росэнергоатом".

"Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет. Суммарные выбросы ЛАЭС и КолАЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выбросом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют. Радиационная обстановка на промышленных площадках обеих АЭС, а также в районах их расположения - как в июне, так и в настоящее время - без изменений, на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, что не превышает естественных фоновых значений", - сообщили в концерне.

В "Росэнергоатоме" также отметили, что никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. На прошлой неделе организации по контролю ядерной безопасности Финляндии, Норвегии и Швеции обнаружили в атмосфере больше радиоактивных изотопов, чем обычно.

Нидерландское управление здравоохранения заявило, что согласно их анализам, радиоактивные вещества двигались в направлении от западной части России.

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По их словам, характер веществ может свидетельствовать о повреждении тепловыделяющего элемента ядерного реактора.

Как сообщалось, в воскресенье, 28 июня, Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщила, что в некоторых частях Швеции, Финляндии, Норвегии и России зафиксирован повышенный уровень радиации.

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АЭС, Радиация, РФ.

Автор:

Телеграф
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