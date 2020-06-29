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"Я волновался за свою страну": Лукашенко признал, что "дал сигнал" задержать оппонента

"Я волновался за свою страну": Лукашенко признал, что "дал сигнал" задержать оппонента
Обновлено 15:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Белта
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что "дал сигнал" о задержании своего оппонента, блогера Сергея Тихановского.

По словам Лукашенко, его политические оппоненты хотят расшатать ситуацию внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть". Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Да, я дал сигнал по Тихановскому. Я что-то не так сделал? Я волновался за свою страну, за которую я до сих пор ответственный. И я всегда буду ответственный – в любой роли", – сказал Лукашенко на встрече с активом Минской области.

Президент Беларуси также высказал предположение, что в руководстве России понимают причины ситуации вокруг "Белгазпромбанка" (дочерний банк Газпрома и Газпромбанка), в которой был арестован еще один его оппонент – Виктор Бабарико.

Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа. 65-летний Александр Лукашенко руководит страной уже 25 лет.

Александр Лукашенко: Беларусь единственный союзник, который остался у России

Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015 годов), кроме первых (в 1994 году), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.

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Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко, Выборы в Беларуси.

Автор:

Телеграф
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