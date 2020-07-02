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Путин: Россия еще не сформировалась после развала СССР

Путин: Россия еще не сформировалась после развала СССР
18:22 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала Советского Союза Россия еще находится в стадии формирования. Об этом сообщает Интерфакс.

"Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и так далее.

Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку… Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов.

Поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки", - сказал Путин после голосования по поправкам к конституции РФ.

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Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, по предварительным итогам явка на общероссийском голосовании составила 67,97%. Результаты: "да" – 77,92%, "нет" – 21,27%.

Российские оппозиционные политики и активисты подвергли жесткой критике многочисленные и разнообразные нарушения во время данного голосования, процедура которого не прописана в российских законах.

Как известно, 25 июня – 1 июля в России и оккупированном ею Крыму проходило голосование относительно внесения поправок в конституцию. Одно из предлагаемых изменений касается "обнуления" президентских сроков Путина, что позволит ему участвовать в выборах еще два раза.

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РФ, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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