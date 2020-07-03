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Эпидемия коронавируса: в РФ за сутки 6,7 тыс новых случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса: в РФ за сутки 6,7 тыс новых случаев COVID-19
11:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,72 тыс. случаев, умерли за сутки 176, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6718 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2182 (32,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в России было 6760 новых случаев, 1 июля - 6556.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 667 883 случаев коронавирусной инфекции, 9 859 умерших и 437 893 выписанных (8 915 выписаны за последние сутки).

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Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 220 131.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что, по последним данным, в России нарастающим итогом выполнено 20,4 млн тестов на коронавирусную инфекцию, из них 282 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 284 158 человек.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 659 новых случаев COVID-19 за сутки, 34 умерших и 1591 выздоровевший. 

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Россия, РФ, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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