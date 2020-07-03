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Радиация над Скандинавией: в Кремле впервые дали комментарий

Радиация над Скандинавией: в Кремле впервые дали комментарий
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Система радиационного мониторинга России "не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций", заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет федеральное агентство ТАСС.

Таким образом он прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой.

"В России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось", — сказал Песков.

Вопрос о том, фиксировалось ли само повышение уровня радиации, пресс-секретарь президента переадресовал специалистам. По его словам, ничего, что вызвало бы беспокойство Кремля, в этой сфере нет. Песков также напомнил о заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что зафиксированный уровень радиации не представляет угрозу для населения.

26 июня Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) сообщила, что ее международная система мониторинга зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной частью Европы превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103. В МАГАТЭ при этом подчеркнули, что наблюдаемые концентрации радиоактивных частиц в воздухе очень низки и не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Ряд европейских стран встревожены из-за российского радиоактивного ветра

Система радиационного мониторинга России "не фиксировала каких-либо чрезвычайных ситуаций", заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет федеральное агентство ТАСС.

В четверг в МАГАТЭ сообщили, что повышение уровня радиации над Северной Европой может быть связано с работами на ядерном реакторе, а географическое положение выброса радиоизотопов еще не определено.

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Россия, Дмитрий Песков.

Автор:

Телеграф
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