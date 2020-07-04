Коронавирус в России: число умерших превысило 10 тысяч

За прошедшие сутки в Российской Федерации выявили 6623 новых случая заражения COVID-19, общее их число выросло до 673 564. С начала эпидемии от коронавируса в стране скончались 10 011 человек.

В российских регионах наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве – 680; 275 - в Московской области, 273 - в Ханты-Мансийском АО, 271 - в Петербурге, 268 - в Свердловской, 235 - в Иркутской, 225 - в Нижегородской областях. Об этом сидетельствуют данные сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии от COVID-19 в России умерли 10 011 человек, за прошедшие сутки – 167 пациентов. Выздоровели 8954 человека, всего с начала эпидемии – 446 127.

СМИ публикуют расследования о том, что Россия "вышла на плато" по заболеваемости COVID-19 до начала голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и "обнулению" президентских сроков Путина (25 июня – 1 июля) благодаря статистическим подтасовкам и другим ухищрениям.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 11 204 873 случая заражения коронавирусом, включая 529 380 летальных, выздоровели 6 354 219 человек.