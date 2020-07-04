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Пандемия не отступает: в мире уже более 11 миллионов человек заболели COVID-19

Пандемия не отступает: в мире уже более 11 миллионов человек заболели COVID-19
Обновлено 07:38 Сегодня Телеграф
По состоянию на утро 4 июля мире уже более 11 миллионов человек заболели коронавирусом, из них 529 127 умерли и 6 330 671 выздоровели. За неделю диагностируют более миллиона новых случаев COVID-19.

Число зараженных новым коронавирусом по всему миру утром 4 июля превысило 11 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

По последним данным, COVID-19 выявили у 11 191 681 человек, из них 529 127 умерли и 6 330 671 выздоровели.

В США за минувшие сутки диагностировали 54904 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 41988, в Индии 22721, ЮАР 9063, Мексика 6741 России 6718 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 150 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 3 июля лабораторно подтверждены 46 763 случаи COVID-19, за сутки - 876 новых случаев.

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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