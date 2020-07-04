Голосования о поправках: российский "Первый канал" попался на фейке

На "Первом канале" показали старое видео хоровода в Якутии и выдали его за празднование принятия поправок к Конституции. Об этом пишет в своем Telegram-канале издание "Подъем".

В настоящий момент новость и фрагмент сюжета удалены.

"Жители Якутии в национальных костюмах устроили хоровод, приняв участие в общероссийской акции "Мы вместе". Размеры хоровода лучше всего оценить по кадрам, которые сделал беспилотник", — бодро зачитал ведущий.

Хоровод, по данным местных СМИ, на самом деле прошел 27 апреля 2018 года в честь Дня Республики Саха.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Против конституционных изменений выступил только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента участников плебисцита.