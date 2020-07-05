Коронавирус в России: число случаев превысило 680 тысяч

За прошедшие сутки в Российской Федерации выявили 6 719 новых случаев заражения коронавирусом, общее их число выросло до 680 283. Это следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции за сутки выявлено в Москве (650), Московской области (287), Петербурге (275) и Ханты-Мансийском АО (272), Свердловской (266), Иркутской области (241), в Нижегородской (217) областях.

С начала эпидемии от COVID-19 в России умерли 10 145 человек, за прошедшие сутки – 134 пациента. Выздоровели 3868 человек, всего с начала эпидемии – 449 995.

СМИ публикуют расследования о том, что Россия "вышла на плато" по заболеваемости COVID-19 до начала голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и "обнулению" президентских сроков Путина (25 июня – 1 июля) благодаря статистическим подтасовкам и другим ухищрениям.

По данным Worldometer, в мире подтверждено 11 388 673 случая заражения коронавирусом, включая 533 639 летальных, выздоровели 6 446 054 человека.