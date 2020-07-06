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В РФ опять горит Сибирь: огнем охвачены уже 3 млн гектаров территории

В РФ опять горит Сибирь: огнем охвачены уже 3 млн гектаров территории
07:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter
К концу июня огонь охватил уже 3 млн га территории, а количество выбросов продуктов горения в атмосферу превышает показатели 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что первые возгорания в этом году были зафиксированы в марте.

По данным Европейской службы мониторинга атмосферы, в июне масса выбросов углерода из-за пожаров в Сибири составила 16,3 млн тонн. Это выше показателей 2019 года и в девять раз больше, чем в 2018.

Российское отделение Greenpeace заявило, что  пожары уже приобрели масштаб экологической катастрофы.

"Пожаров во много раз больше, чем бывало в начале июля в прошлые годы. Количество термоточек – температурных аномалий земной поверхности, фиксируемых специальными спутниками, – в четыре с лишним раза больше, чем в среднем приходится на это время, и уже больше средних пиковых значений за последние 19 лет", - говорится в заявлении организации, распространенном 5 июля.

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Экоактивисты констатируют, что, как и в прошлом году, российские власти не будут предпринимать никаких действий для тушения 90% пожаров. Это требует огромных ресурсов, а большинство возгораний фиксируются в отдаленных от населенных пунктов районах. Но несмотря на то, что огонь к городам и поселкам не приближается, россиянам, которые живут за тысячи километров от горящих лесов, снова придется вдыхать едкий дым.

"Учитывая распространение коронавируса, это особенно опасно для людей", - подчеркнули в Greenpeace.

Как сообщалось, в прошлом году в Greeenpeace подсчитали, что по спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз, площадь действующих лесных пожаров на начало августа составила 4,5 млн га. По данным активистов, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года.

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Пожар, РФ, Сибирь.

Автор:

Телеграф
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