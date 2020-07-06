Эпидемия COVID-19: в РФ уже более 10 тыс жертв коронавируса

За сутки в России подтвердили 6 611 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии от коронавируса скончались 10 296 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава РФ "Стопкоронавирус.рф".

"За последние сутки в России выявлено 6 611 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 1 970 случаев (28,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 687 862 заболевших в 85 регионах", - сказано в сообщении.

Также за сутки зафиксировано 135 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 296 человек.

"За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 3 579 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 454 329 человек", - добавляется в сообщении.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 июля в Украине зафиксировано уже более 49 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, новых случаев — более полтысячи.