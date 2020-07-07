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Эпидемия COVID-19: В Беларуси уже более 64 тысяч случаев коронавируса

Эпидемия COVID-19: В Беларуси уже более 64 тысяч случаев коронавируса
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ
В Беларуси зарегистрировано 64 003 случая заболевания коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

"(В Беларуси - ред.) зарегистрировано 64 003 человека с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.

Прирост за последние сутки - 199 новых случаев.

По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 436 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 51 902 пациента 

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Сообщается, что всего в Беларуси проведено 1 078 267 тестов.

Как сообщалось, в мире подтверждено 11 772 366 случаев заболевания коронавирусом, из которых 541 523 - летальные.

Также сообщалось, что Черногория, которая в начале лета заявила об освобождении от коронавируса, сейчас начинает восстанавливать карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

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Все по теме:

Беларусь, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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