Эпидемия COVID-19: В Беларуси уже более 64 тысяч случаев коронавируса

"(В Беларуси - ред.) зарегистрировано 64 003 человека с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.
Прирост за последние сутки - 199 новых случаев.
По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 436 пациентов. При этом выздоровели и выписаны 51 902 пациента
Сообщается, что всего в Беларуси проведено 1 078 267 тестов.
Как сообщалось, в мире подтверждено 11 772 366 случаев заболевания коронавирусом, из которых 541 523 - летальные.
Также сообщалось, что Черногория, которая в начале лета заявила об освобождении от коронавируса, сейчас начинает восстанавливать карантинные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.