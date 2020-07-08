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В РПЦ не считают, что положение в конституции о вере в Бога может оскорбить атеистов

В РПЦ не считают, что положение в конституции о вере в Бога может оскорбить атеистов
Обновлено 05:27 Сегодня Телеграф УНН
Поправка к Конституции РФ о вере в Бога не может оскорблять атеистов, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает агентство ТАСС, цитирующего его интервью одному из российских СМИ.

"Как это (нововведение) может оскорблять атеистов? Это же констатация факта, что предки передали нам веру в Бога. Ведь факт существования атеистов не оскорбляет верующих... Атеист может считать, что верующий заблуждается, но существование верующего не оскорбляет атеиста", — сказал он.

В п. 2 новой статьи 67.1 Конституции России говорится, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, так называемые "поправки" к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

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Добавим, что патриарх Кирилл считает, что "упоминание Бога" в Конституции РФ не угрожает принципу светского государства.

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Россия, РПЦ.

Автор:

Телеграф
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