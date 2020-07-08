"Разорвали прямую кишку из-за подозрения в кражах": в РФ полицейские издевались над подростком

В России троих сотрудников полиции подозревают в сексуальном насилии над подростком. Об этом пишет "Сибирь.Реалии" со ссылкой на правозащитников организации "Сибирь без пыток".

Парня задержали по подозрению в кражах.

Следственный комитет по республике подтвердил возбуждение уголовных дел на троих сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД по Улан-Удэ.

По данным СК, 4 июля днем сотрудники угрозыска задержали по подозрению в совершении краж 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие, причинив телесные повреждения.

"В ходе пыток парню разорвали задний проход (прямую кишку). Информацию мне скинули ветераны-пенсионеры уголовного розыска. По делу о действиях, имеющих признаки преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) фигурируют трое полицейских – оперуполномоченный Александр Жимбеев, Чингис Томитов, Фёдор Минтасов. Сегодня всех троих Октябрьский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца", – сообщил правозащитник Евгений Хасоев.

По мнению правозащитника Святослава Хроменкова, преступление необходимо квалифицировать не только по 132 статье УК, но и по 286 (превышение должностных полномочий), поскольку полицейские находились в момент его совершения при исполнении.

По данным правозащитников, после "допроса" травмированного задержанного отпустили, и он обратился в больницу – оттуда о преступлении сообщили в дежурную часть.