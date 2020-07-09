Бабченко "перекрыли кислород" в РФ, добавив в список террористов

Власти России назвали представителя СМИ Аркадия Бабченко террористом.

Журналиста Аркадия Бабченко внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Данная информация появилась на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ сегодня, 9 июля.

Почему журналист попал в этот перечень не сообщается.

Что этому предшествовало:

В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что временно покинул Россию из-за угроз ему и его семье. После этого он жил в Праге, в Израиле, а в августе 2017 года переехал в Киев.

29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.

Через день глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: "убийство" инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.

Следствие считает организатором Бориса Германа, которого приговорили к 4,5 года тюрьмы. Приговор засекречен и не опубликован. Суд выпустил его из тюрьмы в ноябре 2019 года.

"Заказчиком убийства Бабченко из фонда Путина" называли Вячеслава Пивоварника.

В ноябре 2019 года Бабченко уехал в Израиль. Он мотивировал это сменой власти в Украине.