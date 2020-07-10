В Москве уже более 4 тыс человек умерли от коронавируса

Число жертв коронавируса в Москве превысило 4 тыс человек.

Еще 28 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.

Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

“В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию”, — проинформировали в штабе.

Всего за время пандемии в столице РФ умерли 4 087 человек, у которых был подтвержден коронавирус. На 9 июля в Москве зафиксировано почти 227,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 162 тыс. пациентов.

Добавим, что в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 707 301 случай заражения, выздоровели 481 316 человек. Отметим, что российские ведомства учитывают данные с оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.