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В России разгерметизировался трубопровод, вытекло 45 тонн керосина

В России разгерметизировался трубопровод, вытекло 45 тонн керосина
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
В России на Таймыре на трубопроводе произошла разгерметизация. В результате аварии произошел разлив около 44,5 тонны авиационного топлива.

На севере России в результате прорыва трубопровода, принадлежащего компании "Норникель", произошел разлив почти 45 тонн авиационного топлива.

Об этом сообщается на сайте компании "Норникель".

"12 июля около 11:15 при перекачке авиационного топлива в районе п.Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся примерно 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонны топлива.

Как отмечается, на место были своевременно направлены аварийные службы, угрозы жизни и здоровью людей на территории нет. Предпринимаются меры для ускоренного сбора пролитого топлива.

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Компания проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом.

Как сообщалось, в конце мая на территории ТЭЦ-3, компании "Норникель" в результате разгерметизации резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Горючее попало в ближайшие реки. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

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Россия, Авария, Трубопровод.

Автор:

Телеграф
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