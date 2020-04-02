На границе с Молдовой пограничники обнаружили подводный спиртопровод: фото и видео

Новости Украины:На границе с Молдовой пограничники обнаружили трубопровод для прокачки спирта из Приднестровья в Украину.

В Раздельнянском районе Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда, реализуя оперативную информацию, совместно с водолазной группой отдела специальных действий Одесского отряда Морской охраны обнаружили трубопровод.

"Пятьсот метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении Первомайск (РМ) - Кучурган (Украина) в сторону частной дома на территории Украины. Предварительно, указанную магистраль незаконные элементы использовали для противозаконного перемещения спирта из так называемого Приднестровья в Украину", - сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Трубопровод демонтировали и уведомили о данном факте компетентные правоохранительные органы.

Мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.

Напомним, в Харькове махинаторы продали иностранцу более 300 000 медицинских масок по цене чуть более 1 грн за штуку.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области предупредили попытку незаконного вывоза из страны партии медицинских халатов.

Государственная таможенная служба остановила попытки контрабанды 135 тыс. масок разных видов из Украины.