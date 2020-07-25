В РФ скандальный священник, захвативший женский монастырь, предупредил о "боевой тревоге"

Бывший схиигумен Сергий (в миру Николай Романов), который захватил Среднеуральский женский монастырь объявил о возможности введения "боевой тревоги". Об этом сказано в обращении, опубликованном на YouTube-канале его пресс-секретаря Всеволода Могучева.

"Если будет предпринята попытка захватить монастырь, будет объявлена боевая тревога", - сказал скандальный священнослужитель в ответ на требование Екатеринбургской епархии покинуть монастырь.

Он отметил, что земля, на которой стоит монастырь, арендована, зарегистрирована на частных лиц и не является собственностью епархии.

24 июля патриарх РПЦ Кирилл лишил священника сана на фоне заявлений о создании "электронного концлагеря сатаны" и призывов не закрывать храмы в период пандемии.

22 июля он призвал граждан РФ "объявить войну" 5G-вышкам, которые, по его мнению, имеют негативное влияние на здоровье человека.

Сергий выступает против "чипизации населения", ИНН и прочих вещей, а в период пандемии, он стал COVID-диссидентом и считает коронавирус "жидомасонским заговором".