Путин в День ВМФ РФ пообещал усилить флот гиперзвуковым оружием

"В этом году в состав ВМФ будет принято сорок кораблей и судов различных типов... Уникальное преимущество и повышение боевых возможностей будет достигнуто за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет эффективных средств обороны", - заявил Путин.
Он также добавил, что несколько дней назад на ведущих верфях РФ заложили шесть новых кораблей дальней морской зоны.
Путин заявил, что уровень оснащения военно-морского флота РФ постоянно растет.
Также сегодня Минобороны РФ заявило о скором завершении работ по созданию двух систем вооружения для флота.
Речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе "Циркон" и ядерных подводных беспилотниках "Посейдон".
Также в сообщении сказано , что проведен успешный запуск "Цирконов" с фрегата "Адмирал Горшков".
Помимо этого идут испытания первой атомной подлодки-носителя подводных беспилотников с ядерной силовой установкой "Посейдон". Отмечается, что подводная лодка спущена на воду в марте 2019 году, скорее всего подразумевается субмарина "Белгород".