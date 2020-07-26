Путин в День ВМФ РФ пообещал усилить флот гиперзвуковым оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге заявил, что в состав Военно-морского флота РФ в 2020 году будет принято 40 новых кораблей. Об этом сообщают росСМИ.

"В этом году в состав ВМФ будет принято сорок кораблей и судов различных типов... Уникальное преимущество и повышение боевых возможностей будет достигнуто за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет эффективных средств обороны", - заявил Путин.

Он также добавил, что несколько дней назад на ведущих верфях РФ заложили шесть новых кораблей дальней морской зоны.

Путин заявил, что уровень оснащения военно-морского флота РФ постоянно растет.

Также сегодня Минобороны РФ заявило о скором завершении работ по созданию двух систем вооружения для флота.

Речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе "Циркон" и ядерных подводных беспилотниках "Посейдон".

Также в сообщении сказано , что проведен успешный запуск "Цирконов" с фрегата "Адмирал Горшков".

Помимо этого идут испытания первой атомной подлодки-носителя подводных беспилотников с ядерной силовой установкой "Посейдон". Отмечается, что подводная лодка спущена на воду в марте 2019 году, скорее всего подразумевается субмарина "Белгород".