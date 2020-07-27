"Несправедливо": Кадыров заявил, что заслуживает Нобелевскую премию

Кадыров заявил, что США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке, а в Чечне 1,5 млн населения спокойно живет, и чувствует себя как дома.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя и считает, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом.

Об этом Кадыров заявил в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье, сообщает российский "Интерфакс".

"Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!", - сказал он.

Кадыров отметил, что в то же время США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.

"Не может Америка ничего сделать, а мы благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. 1,5 млн населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии ежедневно убивают людей под их (США) руководством, Сирия, Ирак (...) Кто хозяин всего этого?".

"Те, кто меня видят, они говорят мне: если ты и твоя семья в (санкционном) списке, то мы тоже в списке. Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить. Я прошу их (Госдеп), чтобы они ежедневно тысячу санкций придумывали против меня".

Как сообщалось, 20 июля из-за участия главы Чеченской республики РФ в "многочисленных серьезных нарушениях прав человека", в США ввели санкции против Рамзана Кадырова, его супруги и дочерей.