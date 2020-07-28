В России из библиотек уберут книги "для взрослых"

В Российской Федерации опубликовали приказ, согласно которому из общего пользования в библиотеках уберут книги с маркировкой 18+.

Минкульт России потребовал, чтобы из общих залов убрали книги, запрещенные для детей. Об сообщается в приказе ведомства, который опубликован на портале правовой информации.

Библиотекам предлагается хранить литературу с маркировкой 18+ или со словами "запрещено для детей" в местах, недоступных для несовершеннолетних.

Кроме того, библиотекари теперь будут выдавать книги в соответствии с возрастной маркировкой книг.

Соответствующий приказ был разработан и подписан бывшим министром культуры Владимиром Мединским, но опубликовали его только сейчас.

По данным российского издания "Медуза" в 2012 году ввели возрастную классификацию информационной продукции. Она предусматривает пять градаций: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

Но позже в Госдуме отказались от таких обозначений и заменили их пометками "для семейного просмотра", "не рекомендовано для детей" и другие. При этом сохранили только маркировку 18+.

Как сообщалось, депутаты Госдумы одобрили законопроект, согласно которому разрешается проводить голосование на выборах в течение трех дней.