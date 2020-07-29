Выборы в Беларуси: Лукашенко пророчат легкую победу

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко может получить поддержку 72,3% избирателей на грядущих президентских выборах. Такие данные приводит аналитический центр Ecoom, проводивший опрос по заказу телеканала ОНТ.

Опрос проводился 23-27 июля 2020 года методом телефонного опрашивания. В нем участвовали 1879 человек, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.

10-13 июля это же агенство также проводило опрос по заказу ОНТ, тогда в поддержку Лукашенко высказались 69,4% граждан.

Среди остальных кандидатов лидером является Светлана Тихановская, но её готовы поддержать лишь 7,5% беларусов.

За Анну Канопацкую высказались 1,6% опрошенных, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев не набирают и процента.

Канал отмечает, что уровень доверия к Лукашенко, включающий также оценку социально-экономической политики, а также принимаемых ним решений, составил 78,1%.

Исходя из результатов опроса, в голосовании готовы принять участие 89,5% избирателей, при том более половины населения - 61,4% - в целом положительно относятся к идеи досрочных выборов.

Отметим, что ОНТ является государственным телеканалом. Он начал свое вещание в 2002 году на частотах российского "Первого канала".