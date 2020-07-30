В России запретили националистическую организацию, выступившую против войны с Украиной

Организация красноярских националистов "Комитет "Нация и свобода", ранее выступавшя против "обнуления" Путина и осуждавшая военную агрессию против Украины, признана Генпрокуратурой РФ экстремистской.

"По итогам проверки прокурором Красноярского края в суд направлено административное исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Красноярский краевой суд в открытом судебном заседании вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению", - сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Сами же националисты назвали этот запрет "политическими репрессиями".

"КНС - это единственная протестная организация правых националистов, действующая в Москве и ряде других городов. Путин всегда боялся оппозиции справа, и каждый год он призывает ФСБ усилить борьбу с националистами", - отметили в организации.

КНС был создан российскими националистами, поддержавшими антивоенный "Марш мира", который был проведен в Москве 21 сентября 2014 года. Тогда его участники выступили против российской агрессии в отношении Украины.

Также члены организации участвовали в марше памяти Бориса Немцова против политического террора, неоднократно требовали отставки Путина и выступали против поправок в Конституцию России.