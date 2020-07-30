Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: в Украине задумались об экстрадиционном запросе

Киев рассматривает вопрос экстрадиции уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с боевиками ЧВК "Вагнер". Об этом заявил замглавы СНБО Сергей Кривонос в эфире одного из телеканалов.

"А не подумать ли нам над предложением выдать их (части боевиков "Вагнера", - ред.) нам по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается. Каким образом можно это сделать. Было бы неплохо", - сказал Кривонос, добавив, что уже обратился в МИД с этим вопросом.

По мнению Кривоноса, это позволило бы укрепить отношения между Украиной и Беларусью и дало бы толчок к дальнейшему улучшению отношений.

"А еще это отбило бы желание врагов в дальнейшем использовать территорию наших соседей в качестве плацдарма для действий против Украины", - добавил он.

Как сообщалось, накануне в Беларуси провели задержание 32 наемников ЧВК "Вагнер". Имена части из них числятся в базе "Миротворец", они там отмечены как участники военного конфликта на Востоке Украины на стороне боевиков ОРДЛО.

После этого президент Александр Лукашенко провел экстренное заседание СНБО.

В свою очередь МИД вызвало послов России и Украины.

ЧВК "Вагнер" - это организация, состоящая из тысяч наемников, которые принимают участие в военных конфликтах по всему миру и, в том числе, в Украине. Зарубежные СМИ обычно связывают деятельность ЧВК с президентом РФ Владимиром Путиным.