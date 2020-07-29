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Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Минске: В МИД Беларуси вызывают послов Украины и РФ

Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Минске: В МИД Беларуси вызывают послов Украины и РФ
Обновлено 22:41 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
В Минске подтвердили, что часть задержанных "вагнеровцев" участвовала в боях на востоке Украины, в связи с этим МИД Беларуси пригласил послов Украины и РФ на совещание.

Министерство иностранных дел Беларуси отправит запросы и приглашения послам России и Украины для пояснений и обсуждения ситуации с задержанием в санатории вблизи Минска 32 боевиков ЧВК Вагнера, и еще одного в Гомельской области. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, передает БЕЛТА.

"Уже сейчас, по имеющейся информации, по результатам опросов этих людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – пояснил госсекретарь Совбеза.

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", - сказал Равков.

По его словам, пограничный комитет Беларуси усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Россией.

"По организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности", – заявил Равков.

Он охарактеризовал ситуацию, как "очень неприятный факт", который не подтвержден Россией.

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Все по теме:

Беларусь, МИД, Боевики, Минск, ЧВК Вагнера.

Автор:

Телеграф
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