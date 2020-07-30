ЦИК Беларуси собирает всех кандидатов в президенты

Центризбирком Беларуси пригласил кандидатов в президенты на встречу в четверг.

Беларуский Центризбирком пригласил кандидатов в президенты на встречу утром в четверг, сообщил один из кандидатов Сергей Черечень.

"В 8:55, всех кандидатов приглашают в ЦИК. Зачем? Узнаем в четверг", - написал Черечень в Facebook.

Андрей Дмитриев, также борющийся за пост резидента, подтвердил эту информацию. "Позвонили из ЦИК, пригласили на завтра на 8.55. Спросил: "С вещами?", - написал он.

По мнению политика, вызов связан с новостями про боевиков ЧВК "Вагнера". "Вопрос только, что скажут. Самое логичное - запрет на уличные массовые мероприятия", - отметил он.

Как сообщалось, на пост президента претендуют пять кандидатов: действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, Светлана Тихановская - жена блогера Сергея Тихановского, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Беларуской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень.