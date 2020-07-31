В Минске митинг главной соперницы Лукашенко собрал рекордное количество людей: фото и видео

30 июлю главная соперница Лукашенко на выборах президента провела очередной оппозиционный митинг, который собрал по разным оценкам более 63 тысяч человек, передает белорусская служба Радио Свобода.
В СМИ назвали его самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет.
В связи с тем, что накануне в стране задержали боевиков частной военной компании Вагнер из России, митинг проходил с усиленными мерами безопасности: были установлены контрольно-пропускные пункты, полиция обыскивала людей.
Правозащитники считают, что на митинг пришло рекордное число людей - 63 тысячи. В нем участвовали родственники людей, признанных политзаключенными в Беларуси.
Тихановская выступая со сцены, обратилась к полицейским: "Что вы делаете, ваши дети, матери, сестры выходят на улицу. Не надо их бить. Люди просто вышли, чтобы высказать свое мнение. Посмотри нам в глаза. Мы такие же, как ты".
Напомним, 30 июля в ЦИК Беларусь вызвали всех кандидатов в президенты, чтобы сообщить об усилении мер безопасности в стране в связи с позавчерашним задержанием российских боевиков из частной военной кампании Вагнера.