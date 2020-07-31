В Минске митинг главной соперницы Лукашенко собрал рекордное количество людей: фото и видео

В Минске состоялся очередной оппозиционный митинг кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской, который местные СМИ назвали самой массовой политической акцией за последние 10 лет.

30 июлю главная соперница Лукашенко на выборах президента провела очередной оппозиционный митинг, который собрал по разным оценкам более 63 тысяч человек, передает белорусская служба Радио Свобода.

В СМИ назвали его самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет.

В связи с тем, что накануне в стране задержали боевиков частной военной компании Вагнер из России, митинг проходил с усиленными мерами безопасности: были установлены контрольно-пропускные пункты, полиция обыскивала людей.

Правозащитники считают, что на митинг пришло рекордное число людей - 63 тысячи. В нем участвовали родственники людей, признанных политзаключенными в Беларуси.

Тихановская выступая со сцены, обратилась к полицейским: "Что вы делаете, ваши дети, матери, сестры выходят на улицу. Не надо их бить. Люди просто вышли, чтобы высказать свое мнение. Посмотри нам в глаза. Мы такие же, как ты".

Напомним, 30 июля в ЦИК Беларусь вызвали всех кандидатов в президенты, чтобы сообщить об усилении мер безопасности в стране в связи с позавчерашним задержанием российских боевиков из частной военной кампании Вагнера.